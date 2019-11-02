Общество
РИА НовостиЭксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты". По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, на звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом "да".
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с чего всё началось
Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.Аргументы и Факты31 октября в 17:03
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Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом «да»
Комсомольская правда08:05
Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?
Аргументы и Факты31 октября в 17:03
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