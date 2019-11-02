Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты". По этой причине, считают опрошенные газетой эксперты, на звонки с неизвестных номеров нельзя отвечать словом "да".
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с чего всё началось

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.
Аргументы и Факты31 октября в 17:03

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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

Российская газета01:25

Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом «да»

Комсомольская правда08:05

Эксперты пояснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

РЕН ТВ02:35

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

РИА Новости08:50

Не говорите незнакомцу «да»: В России набирает обороты новый вид кибермошенничества

Царьград02:20

Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников

ИА Клерк.Рувчера в 06:59

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Аргументы и Факты31 октября в 17:03
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