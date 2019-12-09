Экономика

РБКРБКЭксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
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Российские компании выводят акции с биржи

МонаВиста04:45

Российские компании предпочитают привлекать долги, а не акционеров

Красная весна02:05

Компании России выводят акции с бирж

ГЛАС.RU02:01

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

РБК01:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

В Париже забросали яйцами украинских активистов

Митинг, который в Париже проводили члены украинской диаспоры и активисты "Движения ветеранов Украины", забросали куриными яйцами.
Газета.Ru 01:39
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
ТАСС 04:33
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
Общество

Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей

Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:02
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

Молодой человек в Москве заявил в полицию об изнасиловании таксистом

Столичные оперативники проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 04:18
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море

Lenta.ru 04:48
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
РБК 04:43
Происшествия

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 04:28
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
Экономика

Названа задолженность жителей Башкирии по имущественным налогам

Задолженность жителей Башкирии по имущественным налогам составляет порядка 1,9 млрд рублей.
REGNUM 05:13
Общество

Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию

Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.
Известия 04:45
Происшествия

Конвоиры банды ГТА получили условные сроки

Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Известия 05:11
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Происшествия

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
РИА Новости 04:03
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

В Севастополе неизвестные разгромили центр детей-инвалидов

РИА Новости Крым 01:33
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе

Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Piter.tv 02:32
Политика

В Турции надеются получить истребители от США

Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
РИА Новости 04:25
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