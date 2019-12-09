Экономика
РБКЭксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
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Политика
В Париже забросали яйцами украинских активистов
Митинг, который в Париже проводили члены украинской диаспоры и активисты "Движения ветеранов Украины", забросали куриными яйцами.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Происшествия
Молодой человек в Москве заявил в полицию об изнасиловании таксистом
Столичные оперативники проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Происшествия
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Экономика
Названа задолженность жителей Башкирии по имущественным налогам
Задолженность жителей Башкирии по имущественным налогам составляет порядка 1,9 млрд рублей.
Общество
Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию
Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.
Происшествия
Конвоиры банды ГТА получили условные сроки
Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
В Севастополе неизвестные разгромили центр детей-инвалидов
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Политика
В Турции надеются получить истребители от США
Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.