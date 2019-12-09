Экономика

РБКРБКЭксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

2 фото
«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

РБК01:01

Российские компании предпочитают привлекать долги, а не акционеров

Красная весна02:05

Компании России выводят акции с бирж

ГЛАС.RU02:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Известия вчера в 13:40
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до десяти.
РБК вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Политика

В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество

Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
31 канал Челябинска 00:15
Происшествия

Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

Очевидцы сняли на видео извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
РИА Новости 01:09
Политика

Глава Amazon хочет работать с Пентагоном

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, основатель компании Amazon Джефф Безос на форуме по безопасноти в Калифорнии выказал поддержку Министерству обороны США и призвал другие компании не отказываться от сотрудничества с ведомством.
Aobe.ru вчера в 04:19
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Кино

Фильм «Ржев» активно обсуждают в Сети

«Фильм смотрится на одном дыхании, невозможно оторваться от экрана ни на секунду», - заявляют в Сети.
Popcornnews.ru вчера в 10:30
Политика

ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
РБК 01:44
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы

"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Общество

В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин

Коммерсантъ 01:47
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
RT на русском 02:13
Происшествия

Петербургские суды эвакуируют из-за очередных угроз

Петербургские суды эвакуируют из-за новой порции угроз, поступивших утром 9 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 01:49
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Происшествия

Землетрясение произошло на Алтае

Газета.Ru вчера в 21:12
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Космос

Украина представила панораму своей «лунной базы»

ИнфоСМИ 06 декабря в 11:53
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 07 декабря в 09:17
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

«Вкусвилл» запустит маркетплейс

Сеть магазинов «Вкусвилл» создаст маркетплейс товаров и услуг «Довериум», рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости вчера в 16:18
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное