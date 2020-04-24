Экономика
РИА НовостиЭксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»
Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Правила покупки билетов на поезд изменились
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Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде ЕНВД или ПСН, теперь вправе учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных до перехода на упрощенку.
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Paparazzi.ru 04:22
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Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются
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Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
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Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
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WomanHit.ru вчера в 11:19
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Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом
Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии
Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
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Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
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Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня
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Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
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Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
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