Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 817

Футбол В УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил корреспондент The Times Мартин Циглер 23 апреля в Twitter. 8

Общество Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. 3K

Происшествия Медики Магадана работают на пределе — им тяжело: минздрав Колымы Магадан, Магаданская область, 24 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Магаданской области зарегистрировано несколько крупных очагов распространения коронавирусной инфекции — все населённые пункты под контролем, но медики работают на пределе.

Общество Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. 618

Политика Донецку вернули название Сталино на три дня в году Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 1

Технологии Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола. 3

Общество Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 364

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,6K

Общество В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.

Общество В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19 Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кино Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.