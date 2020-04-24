Экономика
РИА НовостиЭксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»
Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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В Москве на иммунитет к коронавирусу проверят врачей и медсестёр
По информации РБК, правительство Москвы закупило в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу.
Говорит Москва 03:20
Происшествия
В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка
В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
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Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
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Футбол
В УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил корреспондент The Times Мартин Циглер 23 апреля в Twitter.
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Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
Общество
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Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Происшествия
Медики Магадана работают на пределе — им тяжело: минздрав Колымы
Магадан, Магаданская область, 24 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Магаданской области зарегистрировано несколько крупных очагов распространения коронавирусной инфекции — все населённые пункты под контролем, но медики работают на пределе.
REGNUM 03:31
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
Главврач больницы показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Известия вчера в 15:48
Наука
Гигантскую акулу-подростка эпохи динозавров идентифицировали по останкам позвонков
HotGeo вчера в 11:20
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола
Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
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Футбол
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Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Технологии
Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов
Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
МедиаПоток вчера в 06:03
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
RT на русском вчера в 19:30
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU 22 апреля в 03:03
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса
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Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество
В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Кино
Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри
На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Политика
Скандал в Хакасии: депутаты сорвали сессию Верховного совета
Абакан, 24 апреля 2020, 10:17 — REGNUM В Хакасии депутаты Верховного совета (парламента) сорвали сессию, которая должна была состояться 24 апреля.
REGNUM 03:17
Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56