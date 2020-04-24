Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Почему россиянам не раздают «вертолетные деньги» в условиях пандемии

Алтайская правда03:17

Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Lenta.ruвчера в 18:10

Эксперты пояснили, почему россиянам не будут раздавать деньги просто так

Life.ruвчера в 21:29

В России объяснили невозможность выдать всем денег просто так

Мойка78вчера в 20:20

Почему власти не могут раздать деньги нуждающимся

Аргументы недели01:19

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

РИА Новостивчера в 17:20

Эксперты пояснили, почему в России пока не время для раздачи «денег с вертолета»

ПРАЙМвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
817
Здоровье

В Москве на иммунитет к коронавирусу проверят врачей и медсестёр

По информации РБК, правительство Москвы закупило в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу.
Говорит Москва 03:20
2
Происшествия

В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка

В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
RT на русском 03:19
Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
67
Футбол

В УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны

Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил корреспондент The Times Мартин Циглер 23 апреля в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 08:32
8
Общество

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
3K
Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
58
Происшествия

Медики Магадана работают на пределе — им тяжело: минздрав Колымы

Магадан, Магаданская область, 24 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Магаданской области зарегистрировано несколько крупных очагов распространения коронавирусной инфекции — все населённые пункты под контролем, но медики работают на пределе.
REGNUM 03:31
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
618
Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
5
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
1
Общество

Главврач больницы показал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Известия вчера в 15:48
1,1K
Наука

Гигантскую акулу-подростка эпохи динозавров идентифицировали по останкам позвонков

HotGeo вчера в 11:20
Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола

Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
3
Общество

Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:02
364
Футбол

«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса

Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Технологии

Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов

Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
МедиаПоток вчера в 06:03
15
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

RT на русском вчера в 19:30
12
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,6K
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 22 апреля в 03:03
154
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
1
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
393
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество

В Крыму выявили четыре новых случая заболевания COVID-19

Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 57, за сутки прибавились четверо зараженных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
581
Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
122
Политика

Скандал в Хакасии: депутаты сорвали сессию Верховного совета

Абакан, 24 апреля 2020, 10:17 — REGNUM В Хакасии депутаты Верховного совета (парламента) сорвали сессию, которая должна была состояться 24 апреля.
REGNUM 03:17
33
Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное