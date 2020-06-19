Энергетика
ИзвестияЭксперты объяснили рост оптовых цен на бензин
Оптовые цены на бензин в России достигли максимальных значений за 2020 год. Это временная ситуация, и в ближайшее время рынок стабилизируется, заявил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача
В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого.
Волга-Каспий 02:44
Транспорт
В Мурманской области восстановили железнодорожное сообщение
В Мурманской области с опережением графика открыли движение по новому участку железнодорожного пути в обход разрушенного моста, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
RT на русском 12:35
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Футбол
Сочи — Ростов 1:1 (1-й тайм)
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня 10:21
Политика
Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
Вести.Ru 10:41
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов
В городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты.
Lenta.ru 12:37
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья.
Коммерсантъ 05:16
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Политика
Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
РИА Новости 12:34
Общество
Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах.
РБК 08:33
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
РБК 11:44
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
Экономика
Суд Франции взыскал с экс-сенатора Малкина $1,7 млн налога
Французский апелляционный суд вынес решение по четырехлетнему разбирательству бывшего сенатора от Бурятии Виталия Малкина с властями, которые пытались взыскать с него $1,7 млн задолженности за шале в Куршавеле стоимостью $35 млн, купленное на люксембургскую компанию.
Право.ру 06:58
Космос
Планеты формируются в протопланетном диске раньше, чем считалось
Ученые нашли свидетельства того, что планеты могут формироваться «в мгновение ока» по космическим меркам.
AstroNews.ru 11:53