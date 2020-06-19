Энергетика

ИзвестияИзвестияЭксперты объяснили рост оптовых цен на бензин

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Оптовые цены на бензин в России достигли максимальных значений за 2020 год. Это временная ситуация, и в ближайшее время рынок стабилизируется, заявил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Эксперты объяснили рост оптовых цен на бензин

Известия11:40

Почему растут биржевые цены на бензин

Независимая газета02:00
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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Финансы

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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

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В Белоруссии начались акции протеста против задержания оппозиционных кандидатов

В городах Белоруссии начались протесты против задержания оппозиционных кандидатов в президенты.
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Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
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Восточный экономический форум-2020 отменен

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Коммерсантъ 11:22
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Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья.
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В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
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Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
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Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии

КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
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Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах.
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

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В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
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«Норникель» потратил 5 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске

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МИД России указал на агрессивность космического курса США

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Планеты формируются в протопланетном диске раньше, чем считалось

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