Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

2 фото
Владимир Путин сообщил о решении продлить режим нерабочих дней до конца месяца из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно. Об этом президент России объявил в своем уже втором за последние восемь дней обращении к нации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Газета.Ru17:01

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК13:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Кино

Netflix закроет сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхелдером

По слухам, Йен Сомерхелдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.
RuNews24.ru 02:56
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:14
Наука

О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые

Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Ugpressa.ru 16:45
Энергетика

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Рифей-Пермь 12:55
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина

Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
Известия 17:30
Политика

Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
REGNUM 10:55
Общество

Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

Российская газета вчера в 11:55
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Общество

Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться «своим вирусом»

Президенту Литвы Гитанасу Науседе стоит заняться «своим вирусом» и не комментировать ситуацию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Rambler News Service 08:05
Общество

Пропускная система для транспорта начала действовать на Кубани

Выдадут их только сотрудникам предприятий, чья сфера деятельности утверждена постановлением губернатора, а также владельцы транзитного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 01:59
Общество

Все ограничения по вирусу в Петербурге продлили до 30 апреля

Все меры по профилактике распространения коронавируса в Петербурге, принятые ранее, продлены до 30 апреля.
Регион online 13:46
Общество

«Магнит» и «Пятерочка» начнут продавать продукты без наценки

Как сообщают «Ведомости», X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), а также «Магнит» установят нулевую наценку на отдельные группы социально важных товаров на менее чем на месяц.
Моллы.Ru 09:39
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Также число погибших превысило 50 тысяч человек.
Газета.Ru 14:16
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ 10:01
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Экономика

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
REGNUM 09:54
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru 16:55
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.
Чемпионат 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное