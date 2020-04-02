"Газета.Ru" выясняла, во сколько вынужденное введение выходного режима с 28 марта по 30 апреля обойдется российской экономике. Что будет с экономикой Во втором квартале можно ожидать снижение ВВП на 6%, по итогам полного года – на 1%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

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