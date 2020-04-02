Коронавирус
Газета.RuЭксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
"Газета.Ru" выясняла, во сколько вынужденное введение выходного режима с 28 марта по 30 апреля обойдется российской экономике. Что будет с экономикой Во втором квартале можно ожидать снижение ВВП на 6%, по итогам полного года – на 1%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
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Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных
Накануне.Ruвчера в 19:31
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
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Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
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В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
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Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей
Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
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Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России
Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
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В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Общество
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Вслед за президентом мэр Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции будет продлен в Москве до 1 мая.
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Роспотребнадзор рекомендует на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.
Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
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Общество
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Энергетика
Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля
В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Армия и оружие
Власти Канады решили вывести часть военных из Ирака и Украины
В Министерстве национальной обороны Канады анонсировали вывод части военного контингента страны из Ирака и Украины из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Президент Филиппин приказал стрелять по нарушителям карантина
Футбол
В Италии рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае
Сезон могут возобновить 24 или 31 числа, а тренировки клубы смогут начать 3 мая.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Специалисты заявили, что число зараженных в мире превысило 1 млн человек, и это только по официальным данным.
Общество
Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем
Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
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Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Общество
Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина
С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.