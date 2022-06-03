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Эксперты оценили долгосрочный эффект санкций для российской экономики

Оценки экспертов озвучила директор института Наталья Акиндинова на первом из серии семинаров на тему «Долгосрочное социально-экономическое развитие в условиях изоляции, санкций и внешних шоков», прошедшем в НИУ ВШЭ в конце мая.
РБК
Перспективы открытия экономики для экспорта и импорта эксперты оценивают по-разному, но усредненная оценка сводится к тому, что доля экспорта снизится на 5–7 процентных пунктов к 2030 году по сравнению с нынешней долей в ВВП.
РБК
Среди основных рисков на долгосрочный период экономисты назвали потерю макроэкономической и социальной устойчивости, технологическое отставание, а также усиление демографических проблем.
РБК
«Возможности импортозамещения в частности и развития высокотехнологичных производств в России в целом эксперты оценивают достаточно скептически, что также является вызовом для экономической политики», — отметила Акиндинова.
РБК

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