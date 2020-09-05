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Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

В лидерах оказалась Москва, где на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за больших кассовых линий в гипермаркетах и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Нехватка терминалов может быть вызвана несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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ФедералПресс

Названы регионы России, где сложнее всего расплатиться картой

ФедералПресс02:37
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Газета.Ru00:40
News.ru

Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

News.ru02:00
Online47.ru

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Online47.ru01:05
Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Известия00:43
ИА Красная Весна

Эксперты оценили доступность безналичной оплаты в регионах России

ИА Красная Весна02:34
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

РИА Новости00:10

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Китай встал на пути России к лидерству

Несмотря на рост закупок российской пшеницы по всему миру, Китай остается одним из немногих основных рынков, куда Россия не может нарастить поставки, пишет Bloomberg.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Впоследствии выяснилось, что женщины, регулярно посещавшие салоны красоты для окрашивания волос, начинали страдать онкологическими заболеваниями, в том числе, раком груди, мочевого пузыря, иммунной системы, головного мозга и др.
Лезги газет04:12
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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