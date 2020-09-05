Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России
В лидерах оказалась Москва, где на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за больших кассовых линий в гипермаркетах и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Нехватка терминалов может быть вызвана несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой
Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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