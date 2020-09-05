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Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

В лидерах оказалась Москва, где на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за больших кассовых линий в гипермаркетах и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Нехватка терминалов может быть вызвана несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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ФедералПресс

Названы регионы России, где сложнее всего расплатиться картой

ФедералПресс02:37
ИА Красная Весна

Эксперты оценили доступность безналичной оплаты в регионах России

ИА Красная Весна02:34
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Газета.Ru00:40
Online47.ru

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Online47.ru01:05
Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Известия00:43
News.ru

Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

News.ru02:00
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

РИА Новости00:10

Мутко раскрыл, когда Путин одобрил выдвижение заявки России на право принять ЧМ-2018

Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко рассказал, что президент Владимир Путин одобрил решение подать заявку на проведение чемпионата мира — 2018 в 2005 году.
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Известия02:10
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Правительство России сможет устанавливать предельные цены на лекарства

Правительство России сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или резкого подорожания данной продукции.
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