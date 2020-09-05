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Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

В лидерах оказалась Москва, где на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за больших кассовых линий в гипермаркетах и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Нехватка терминалов может быть вызвана несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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ФедералПресс

Названы регионы России, где сложнее всего расплатиться картой

ФедералПресс02:37
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Газета.Ru00:40
News.ru

Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

News.ru02:00
Online47.ru

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Online47.ru01:05
Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Известия00:43
ИА Красная Весна

Эксперты оценили доступность безналичной оплаты в регионах

ИА Красная Весна02:34
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

РИА Новости00:10

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".
Коммерсантъ19:51
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Британские ученые разработали определяющий возраст смерти калькулятор

По словам авторов работы, калькулятор может помочь людям в планировании своих целей на перспективу, а также будет способствовать увеличению продолжительности жизни у людей, которые после подсчета решат изменить свой образ жизни.
Evo-rus.com01:55
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«Плачешь, как баба»: 5 неочевидных, но частых причин, из-за которых мужчин постоянно бросают женщины

Часто ревность связана с предательством — например, в прошлых отношениях мужчине под носом изменяла его женщина, поэтому сейчас он полностью потерял к ним доверие, — продолжает объяснять Анна.
63.ru23:00