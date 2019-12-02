Экономика
РБКЭксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п.п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).
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Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского
В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Здоровье
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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
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В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
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Названы самые угоняемые автомобили в Москве
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Лидеры двух сверхдержав объявили, что прекращают холодную войну.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
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Общество
Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями
Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе
В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, включая карету скорой помощи.
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Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Общество
Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре
В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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Три жизненно важных лекарства в России приравняли к наркотикам
Три аптечных препарата в России с 1 декабря включили в список запрещенных и сильнодействующих.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Происшествия
Первый замглавы свердловского управления СКР арестован
Единоборства
Отец Хабиба оценил действия Кокляева в поединке с Емельяненко
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов оценил действия пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою с бойцом Александром Емельяненко.
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Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане
Энергетика
Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель
На минимуме 29 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила $60,45 за баррель, это на $3,55 меньше, чем было на максимуме днем ранее — $64, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
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