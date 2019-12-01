Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п.п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

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