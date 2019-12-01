Финансы
РБКЭксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п.п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).
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РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
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Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Происшествия
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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.
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В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
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Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
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Сергей Семак: «Оздоев не играл опасно»
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Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
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«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Максимальная дневная доза алкоголя, по мнению экспертов, составляет 0,3 литра пива для женщин - это один бокал вина, а для мужчин — 0,6 литра пива, то есть два бокала вина.
Наука
Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем
Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора "Бутырка".
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Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году
Компания Skoda сообщила о своих новинках, подготовленных для рынка РФ на 2020 год.