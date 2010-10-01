Экономика
КоммерсантъЭксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Общество
Когда отменят масочный режим: в Роспотребнадзоре назвали сроки
Соблюдать масочный режим жителям нашей страны придется еще месяц или два.
Утро.ru 10:09
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев
Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском 10:11
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Шоу-бизнес
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Ведомости 10:09
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Баскетбол
Сезон Евролиги завершен досрочно без определения победителя
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:03
Футбол
«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб
Подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб.
News.ru 06:29
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Воздух в России рекордно загрязнился
Lenta.ru 05:01
Общество
Суд взыскал с Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности
Таганский районный суд Москвы принял решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, которая проводила ремонт его загородного дома.
Вечерняя Москва 08:56
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Футбол
Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»
По информации Telegraph, 60-летний испанец уже планирует свое возвращение в Англию вместе с Джоном Стоунзом и Россом Баркли, которые значатся в списке желаемых трансферов специалиста.
Советский спорт 04:15