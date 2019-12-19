Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Читать в источнике
Комментировать1127

Подробнее о событии

Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

РИА Новости08:43

Путин согласился изъять из Конституции оговорку, позволившую ему вернуться на пост президента

Ведомостивчера в 17:18

Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

RT на русскомвчера в 05:51

Путин допустил отмену оговорки «подряд» в отношении президентских сроков

Российская газетавчера в 06:07

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Интерфаксвчера в 06:00

Путин допустил ограничение президентства двумя сроками

РБКвчера в 12:25

Путин: наверное, можно изменить Конституцию и запретить работать президентом более двух сроков

Медиазонавчера в 05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Футбол

МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками

Представители Министерства внутренних дел (МВД) выразили жесткую позицию по работе с болельщиками, сообщает Sport24.
Газета.Ru 09:12
Общество

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Lenta.ru 08:47
Политика

Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны

Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:41
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
REGNUM 07:57
Общество

Мэр Сочи разбирается с превращенными в трущобы домами ветеранов ВОВ

НТВ 08:53
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 05:31
Игры

PlayStation объявил новогодние скидки до 70%

PlayStation Store объявил скидки до 70% в рамках Новогодней распродажи.
Ferra 06:02
Биатлон

Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

RT на русском 09:31
Финансы

Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%

Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб.
Ведомости 07:11
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

Голикова объяснила разницу в зарплатах российских врачей

Разница в оплате труда врачей обусловлена различными порядками установления должностного оклада в регионах России.
РБК 08:22
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС 07:40
Общество

Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Коммерсантъ 07:28
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Общество

В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года.
Известия 06:14
Наука

Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
МедиаПоток 04:18
Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Станислава Сайгина приговорили к двум годам условно.
Piter.tv 02:52
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru вчера в 23:16
Политика

Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Международная жизнь 02:53
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное