Армия и оружие
Газета.RuЭксперты оценили мнение в Китае о российской угрозе для авианосцев США
Китайские эксперты предположили, что оружием, которое глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал способным потопить американский авианосец, является сверхзвуковая крылатая ракета П-700 комплекса "Гранит".
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с чего всё началось
Издание выяснило, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.Московский Комсомолецвчера в 13:24
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Китайские СМИ узнали о главном оружии России против авианосцев США
Московский Комсомолецвчера в 13:24
Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»
Комсомольская правда00:22
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Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток 27 сентября в 11:17
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Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
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Газета.Ru 27 сентября в 13:56
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Президент Грузии призвала вести диалог с Россией
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