Эксперты оценили необходимость продления льготной ипотеки
По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения. При этом опрошенные изданием эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости продления действия льготной ипотеки и возможного влияния такого шага на рынок.В источнике
С чего всё началось
Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку
В 2020 году Россия пережила ипотечный бум — объем выдачи кредитов стал рекордным. Ажиотаж подогрела программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Обратной стороной стал взлет цен на жилье, в первую очередь на новостройки.
Известия17:01