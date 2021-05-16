По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения. При этом опрошенные изданием эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости продления действия льготной ипотеки и возможного влияния такого шага на рынок.

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С чего всё началось Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку В 2020 году Россия пережила ипотечный бум — объем выдачи кредитов стал рекордным. Ажиотаж подогрела программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Обратной стороной стал взлет цен на жилье, в первую очередь на новостройки. Известия 17:01