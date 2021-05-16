Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперты оценили необходимость продления льготной ипотеки

По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения. При этом опрошенные изданием эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости продления действия льготной ипотеки и возможного влияния такого шага на рынок.В источнике

С чего всё началось

Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку

В 2020 году Россия пережила ипотечный бум — объем выдачи кредитов стал рекордным. Ажиотаж подогрела программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Обратной стороной стал взлет цен на жилье, в первую очередь на новостройки.
Известия17:01

Подробнее о событии

Льготную ипотеку хотят продлить в России

Телеканал 360°22:00

Правительство РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки

Экономика сегодня19:16

В России могут продлить льготную ипотеку для новостроек

Московский Комсомолец18:58

Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки

ФАН18:44

В России продлевают льготную ипотеку на жилье в новостройках

РЕН ТВ18:06

Эксперты оценили необходимость продления льготной ипотеки

Lenta.ru17:27

Перрон останется: россиянам хотят продлить льготную ипотеку

Известия17:01
Интересное

Автоинспекторы на Урале начали использовать мобильное приложение для выявления нарушителей

Автоинспекторы в Свердловской области начали использовать мобильное приложение, которое сообщает об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления.
ТАССвчера в 04:11

На 3D-принтере напечатали сложную микрооптику с улучшенными характеристиками изображения

Микролинзы можно использовать для исправления цветовых искажений во время формирования изображений, что позволяет создавать небольшие и легкие камеры, которые можно разрабатывать для различных приложений.
ГЛАС.RU14 мая в 03:36

Минпромторг предлагает расширить перечень «третий лишний» за счет ряда медизделий

Министерство промышленности и торговли предложило расширить перечень медизделий, дающий приоритет отечественным производителям, термоиндикатором для контроля «холодовой цепи» и портом/катетером инфузионным/инъекционным (имплантируемым), сообщает ведомство.
GxP News14 мая в 07:14