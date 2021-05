Mass Effect Legendary Edition возглавила еженедельный чарт Steam

Чарт продаж Steam с 10 по 16 мая: Mass Effect Legendary Edition; Resident Evil Village; Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle; Valve Index VR Kit; Subnautica: Below Zero; It Takes Two; Hood: Outlaws & Legends; Doom Eternal Deluxe Edition; Final Fantasy XIV: Endwalker; Biomutant.