Пушков предрек конец мечтам Киева об иностранном финансировании

Концом «украинской мечты» назвал в пятницу 25 сентября, сенатор Алексей Пушков заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Европейский союз — это не не благотворительная организация или банкомат».