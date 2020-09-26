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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты оценили инициативу Минтруда о новом механизме расчета прожиточного минимума в России и показателя МРОТ - минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ привяжут к медианному среднедушевому доходу.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
ИА Красная Весна

Прожиточный минимум должен отражать реальность — эксперт

ИА Красная Веснавчера в 16:32
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26
News.ru

Эксперты высказались о новой методике расчёта МРОТ

News.ru17:53
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 09:42
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП
Российская газетавчера в 14:25
71

Получивший пробоину МПК «Казанец» встал на ремонт в Балтийске

Малый противолодочный корабль "Казанец", получивший пробоину выше ватерлинии после столкновения 23 сентября с грузовым судном в проливе Эресунн между Данией и Швецией, пройдет первичный ремонт в Балтийске.
Военное обозрениевчера в 09:56

В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.com25 сентября в 08:37
7

«Спартак» вылетел на матч с «Тамбовом» в Саранске

25 сентября футболисты «Спартака» провели утреннюю тренировку на базе около «Открытие Арены» и вылетели на матч девятого тура РПЛ против «Тамбова» в Саранск, сообщает официальный сайт московского клуба.
Metaratings25 сентября в 10:02
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Пушков предрек конец мечтам Киева об иностранном финансировании

Концом «украинской мечты» назвал в пятницу 25 сентября, сенатор Алексей Пушков заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Европейский союз — это не не благотворительная организация или банкомат».
Известиявчера в 21:16
3

Дамаск заявил, что США оккупировали Сирию

Globallookpress Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН негативно отозвался о действиях коалиции во главе с США на территории ближневосточной страны.
РЕН ТВ18:04