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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты оценили инициативу Минтруда о новом механизме расчета прожиточного минимума в России и показателя МРОТ - минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ привяжут к медианному среднедушевому доходу.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газета05:41
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегодня11:19
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новости12:26
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

ПолитРоссия11:51
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегодня12:57
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Газета.Ru09:42
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газета05:41
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалтвчера в 05:20

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Вести.Ru03:48
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Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.
REGNUM11:17
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Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Напавший на людей в Париже мстил за карикатуру в Charlie Hebdo

Задержанный в Париже за нападение на людей близ здания, где раньше размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, признал террористический замысел своей атаки, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.
Интерфакс09:38