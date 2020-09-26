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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты оценили инициативу Минтруда о новом механизме расчета прожиточного минимума в России и показателя МРОТ - минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ привяжут к медианному среднедушевому доходу.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
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Mockva.ru

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Mockva.ru18:55
Газета.Ru

Эксперты оценили новый механизм расчета МРОТ

Газета.Ruвчера в 09:42
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегоднявчера в 12:57
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Вести.Ruвчера в 03:48
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

Пилот американского истребителя F-15 попытался повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30, однако, вопреки попытке сделать что-либо похожее, пилот попросту испугался, отказавшись приближаться на более близкое расстояние к другому военному самолёту с открытой рампой.
Avia.pro18:29
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