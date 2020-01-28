с чего всё началось

Труба идет из России в Германию. Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.

Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу

Здоровье Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.

Политика Аксёнов усмотрел роль Зеленского в «хоре врунов» Президент Украины Владимир Зеленский присоединился «к хору врунов», назвав СССР одним из виновников начала Второй мировой войны, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Наука Отказ от бетона и цемента может сократить выбросы CO2 Возврат к постройке домов из дерева и других биоматериалов и отказ от производства цемента и бетона сократит объем общемировых антропогенных выбросов парниковых газов примерно на 20%.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Общество Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Политика Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Общество В Антарктиде празднуют 200-летие открытия материка русскими моряками В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января этого года на станции был открыт памятник Фаддею Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политика В преамбулу Конституции внесут изменения Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.