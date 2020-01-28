Энергетика
Газета.RuЭксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу
Труба идет из России в Германию. Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
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с чего всё началось
Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной, сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе European Gas Сопfеrепсеа.Интерфакс04:41
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Здоровье
Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники
Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.
Интернет
Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
Политика
Аксёнов усмотрел роль Зеленского в «хоре врунов»
Президент Украины Владимир Зеленский присоединился «к хору врунов», назвав СССР одним из виновников начала Второй мировой войны, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Наука
Отказ от бетона и цемента может сократить выбросы CO2
Возврат к постройке домов из дерева и других биоматериалов и отказ от производства цемента и бетона сократит объем общемировых антропогенных выбросов парниковых газов примерно на 20%.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Футбол
«Интер» объявил о переходе Эриксена
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Происшествия
Полиция задержала сбежавшего фигуранта «дела Гайзера»
Полиция задержала объявленного ранее в розыск одного из фигурантов «дела Гайзера», «финансиста-технолога» Демьяна Москвина.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Общество
В Антарктиде празднуют 200-летие открытия материка русскими моряками
В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января этого года на станции был открыт памятник Фаддею Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.
Здоровье
Боль в пояснице может говорить о трех смертельных болезнях
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
В преамбулу Конституции внесут изменения
Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
Политика
Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»
Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
Космос