Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.
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с чего всё началось

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 21:16

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Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новостивчера в 21:16

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звездавчера в 23:30

Названы условия, как вернуть украденные с карты деньги. Получится не у всех

URA.Ruвчера в 22:29

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВвчера в 22:03

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБНвчера в 23:50

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМвчера в 21:15
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Происшествия

В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы

REGNUM вчера в 21:04
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Здоровье

Калмыкия вдвое увеличит количество тестирований на коронавирус

Элиста, 10 сентября 2020, 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия число проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию увеличат почти вдвое.
REGNUM 04:11
Общество

Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить

Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel.
РИА Новости 04:49
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Футбол

Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отказ менять нападающего Артема Дзюбу в матче второго тура Лиги наций против команды Венгрии.
Газета.Ru 04:54
Религия

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

RT на русском 05:04
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Наука

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости 00:26
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России, заявив, что не будет участвовать в контрольных прокатах сборной РФ 12-13 сентября.
Sputnik Литва вчера в 12:50
2
Общество

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 04:37
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Экономика

Интер РАО и GE подписали соглашения по «Русским газовым турбинам»

Группа «Интер РАО» и General Electric подписали пакет соглашений, развивающих партнёрство компаний, направленное на повышение уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности.
АК&М 04:37
1
Общество

Режиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова личным мотивом

Народные новости 01:42
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Политика

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус вчера в 02:30
4,5K
Хоккей

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Известия 00:34
Общество

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости 04:26
30
Происшествия

Ревнивец зарезал супругу у торгового центра на юге Москвы

Вести.Ru 04:58
12
Экономика

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru вчера в 18:38
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Культура

Путин поздравил Ларису Долину с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 65-летним юбилеем.
МИР 24 03:41
1
Происшествия

В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования

Газета.Ru 04:36
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Политика

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
384
Общество

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, приостановила испытания препарата.
РБК вчера в 19:06
1,3K
Политика

Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости 05:05
2
Политика

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

РИА Новости 03:59
625
Происшествия

В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей

Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
25
Общество

В Петербургской духовной академии из-за коронавируса ввели карантин

В Санкт-Петербургской духовной академии после выявления коронавируса у студентов введён карантин.
RT на русском 04:14
Шоу-бизнес

Опубликованы видео последнего съемочного дня Клюева в «Ворониных»

Московский Комсомолец 05:07
6
Общество

Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, то есть закрыть непродовольственные магазины.
Lenta.ru вчера в 19:31
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Экономика

Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса

Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК 04:02
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Армия и оружие

Белорусские военные на учениях проведут стрельбы из танка

RT на русском 05:13
Шоу-бизнес

Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини

Поклонники не скупятся на комплименты артистке, отмечая ее прекрасный образ, идеальную фигуру и миловидность дочурки.
Evo-rus.com 01:40
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Политика

Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону

Москва, 10 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили мирное урегулирование в Косово по телефону, сообщается 10 сентября на сайте Кремля.
REGNUM 04:12
16
Общество

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском 04:28
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