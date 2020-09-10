Экономика
РИА НовостиЭксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.
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с чего всё началось
Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 21:16
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Происшествия
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
REGNUM вчера в 21:04
Здоровье
Калмыкия вдвое увеличит количество тестирований на коронавирус
Элиста, 10 сентября 2020, 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия число проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию увеличат почти вдвое.
REGNUM 04:11
Общество
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание и может говорить
Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel.
РИА Новости 04:49
Футбол
Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отказ менять нападающего Артема Дзюбу в матче второго тура Лиги наций против команды Венгрии.
Газета.Ru 04:54
Религия
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русском 05:04
Наука
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости 00:26
Фигурное катание
Фигуристка Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России, заявив, что не будет участвовать в контрольных прокатах сборной РФ 12-13 сентября.
Sputnik Литва вчера в 12:50
Общество
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 04:37
Экономика
Интер РАО и GE подписали соглашения по «Русским газовым турбинам»
Группа «Интер РАО» и General Electric подписали пакет соглашений, развивающих партнёрство компаний, направленное на повышение уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности.
АК&М 04:37
Общество
Режиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова личным мотивом
Народные новости 01:42
Политика
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус вчера в 02:30
Общество
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ведомости 04:26
Экономика
США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ
Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru вчера в 18:38
Культура
Путин поздравил Ларису Долину с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 65-летним юбилеем.
МИР 24 03:41
Происшествия
В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования
Газета.Ru 04:36
Политика
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, приостановила испытания препарата.
РБК вчера в 19:06
Политика
Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией
Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
РИА Новости 05:05
Политика
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
РИА Новости 03:59
Происшествия
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
Общество
В Петербургской духовной академии из-за коронавируса ввели карантин
В Санкт-Петербургской духовной академии после выявления коронавируса у студентов введён карантин.
RT на русском 04:14
Шоу-бизнес
Опубликованы видео последнего съемочного дня Клюева в «Ворониных»
Московский Комсомолец 05:07
Общество
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, то есть закрыть непродовольственные магазины.
Lenta.ru вчера в 19:31
Экономика
Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса
Клиенты не предъявляли повышенный спрос на валюту в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал в интервью РБК глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК 04:02
Армия и оружие
Белорусские военные на учениях проведут стрельбы из танка
RT на русском 05:13
Шоу-бизнес
Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини
Поклонники не скупятся на комплименты артистке, отмечая ее прекрасный образ, идеальную фигуру и миловидность дочурки.
Evo-rus.com 01:40
Политика
Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
Москва, 10 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили мирное урегулирование в Косово по телефону, сообщается 10 сентября на сайте Кремля.
REGNUM 04:12
Общество
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском 04:28