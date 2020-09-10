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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
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НТВ

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВ22:03
АБН

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБН23:50
ТК Звезда

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звезда23:30
URA.Ru

Названы условия, как вернуть украденные с карты деньги. Получится не у всех

URA.Ru22:29
Рамблер

Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новости21:16
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМ21:15

Брюн: В России стали в два раза реже употреблять алкоголь

В России за последние десять лет в два раза снизилось количество потребляемого алкоголя, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.
МИР 2405:14
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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