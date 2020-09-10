Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.