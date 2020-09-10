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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

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Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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В Минске начался допрос Колесниковой

В СИЗО в Минске начался допрос члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Виктора Бабарико Глеба Германчука.
РБК03:47
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

Дипведомство требует незамедлительно предоставить развёрнутый ответ немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Навальным, со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов.
Радио Маяк00:53
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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ТАСС: комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.
Дождь01:48
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе

Договоренность о совместном расследовании нарушений режима прекращения огня в Донбассе стала возможна после участия в заседании Трехсторонней контактной группы заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, рассказал РИА Новости источник в российской делегации.
РИА Новости02:42