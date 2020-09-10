Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.В источнике
С чего всё началось
Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт
Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
Подробнее о событии