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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Страховка покрывает определенный объем рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами, поясняет начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков, эксперт АРФГ Александр Быков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

Российские банки предлагают различные виды страховок для защиты от хищений средств, в том числе с банковских карт. Насколько полезна для граждан эта дополнительная платная услуга на фоне участившихся в пандемию мошеннических атак, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости21:16
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Рамблер

Страховка: деньги россиян оказались под угрозой

Рамблер02:06
НТВ

Поможет ли страховка при списании денег с карты мошенниками

НТВ22:03
ТК Звезда

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

ТК Звезда23:30
URA.Ru

Названы условия, как вернуть украденные с карты деньги. Получится не у всех

URA.Ru22:29
АБН

Эксперты оценили пользу страховки для защиты банковских карт

АБН23:50
РИА Новости

Эксперты оценили пользу страховки от хищения средств с банковских карт

РИА Новости21:16
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, полезна ли страховка от мошеннических списаний по картам

ПРАЙМ21:15

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
РИА Новости00:26
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Министерство обороны Индии заявило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничным между Индией и КНР регионе Ладакх.
Военное дело8 сентября в 03:54

Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
ТАСС03:22
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Россию заподозрили в хакерской атаке на команду Байдена

По данным Reuters, консалтинговая фирма SKDK, оказывающая услуги предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, в последние месяцы могла подвергаться атакам российских хакеров.
Московский Комсомолец01:57
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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