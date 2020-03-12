Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.

с чего всё началось

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Политика Путин назвал Ходорковского жуликом Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Происшествия Жительница Барнаула получила сильные травмы, попав под поезд Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Политика ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Общество В Петербурге задержали четверых политических активистов В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали четырёх политических активистов, которые собирались участвовать или уже стояли в одиночных пикетах против принятия поправок в Конституцию.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Общество Материнский капитал начнут оформлять автоматически Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.