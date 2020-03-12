Экономика
РИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.Известиявчера в 17:01
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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии
Национальная служба новостей00:34
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Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней
Начиная с пятницы запрещаются поездки из Европы в США. Запрет не касается Великобритании, уточнил Трамп.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Баскетбол
НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Жительница Барнаула получила сильные травмы, попав под поезд
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Религия
Священников и прихожан призвали усилить гигиену в храмах
Синод Русской православной церкви призвал приходы и монастыри соблюдать необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
В ВСУ началась эпидемия пневмонии, военные госпитали переполнены: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
Политика
Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию
Депутаты законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
Политика
Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»
Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Общество
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Общество
В Петербурге задержали четверых политических активистов
В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали четырёх политических активистов, которые собирались участвовать или уже стояли в одиночных пикетах против принятия поправок в Конституцию.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
Материнский капитал начнут оформлять автоматически
Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.