Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.
Известиявчера в 17:01

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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии

Национальная служба новостей00:34

Фондовые рынки ждет «черный четверг» из-за пандемии коронавируса. Курс доллара превысит 80 рублей

URA.Ruвчера в 22:37

Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

Известиявчера в 19:12

«Чёрный четверг» предрекли фондовым рынкам из-за заявления ВОЗ

News.ruвчера в 21:44

«Черный четверг»: эксперт увидел в пандемии угрозу мировой экономике

РЕН ТВвчера в 21:52

Эксперт предсказал рекордное падение фондового рынка в этот четверг

Слово и Деловчера в 22:05

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:25, Ашберн
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней

Начиная с пятницы запрещаются поездки из Европы в США. Запрет не касается Великобритании, уточнил Трамп.
BFM.ru вчера в 21:50
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Баскетбол

НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 22:57
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Жительница Барнаула получила сильные травмы, попав под поезд

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.
REGNUM 01:17
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Вести.Ru вчера в 08:45
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Религия

Священников и прихожан призвали усилить гигиену в храмах

Синод Русской православной церкви призвал приходы и монастыри соблюдать необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 13:20
Музыка

Группа Little Big рассказала о песне для «Евровидения»

Рамблер 02:18
Армия и оружие

В ВСУ началась эпидемия пневмонии, военные госпитали переполнены: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su вчера в 09:32
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Политика

ГД одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституции.
9111.ru вчера в 09:39
Политика

Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

Депутаты законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
РБК 03:19
Политика

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Газета.Ru 03:15
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Ведомости 10 марта в 07:04
Общество

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
Общество

В Петербурге задержали четверых политических активистов

В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали четырёх политических активистов, которые собирались участвовать или уже стояли в одиночных пикетах против принятия поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 03:10
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Общество

Материнский капитал начнут оформлять автоматически

Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.
ПроТуймазы 00:49
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Мой Брянск вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
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