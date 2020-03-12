Экономика
РИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.Известиявчера в 17:01
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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии
Национальная служба новостей00:34
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Политика
Певец Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»
Киев, 12 марта 2020, 08:53 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос», оставшись номинальным лидером политсилы.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Политика
Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Армия и оружие
Коронавирус назвали формой биологической войны
Глава Организации пассивной гражданской обороны Исламской Республики Иран Голамреза Джалали заявил о том, что новая вспышка коронавируса в мире может быть формой биологической войны, хотя необходимы дальнейшие исследования, сообщает иранское агентство Mehr News.
Игры
Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК
Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Экономика
В России предложили снизить НДС до 12%
Авторы законопроекта предложили снизить ставку налога на добавленную стоимость с 2021 года до 18%, с 2023 года — до 15%, с 2025 года — до 12%, подчеркнув, что эта мера позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, избежать чрезмерных потерь бизнеса, а также поможет повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
Общество
Причина быстрого распространения коронавируса объяснена
После завершения эпидемии COVID-19 люди быстро забудут о правилах личной гигиены.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса
Индекс ACRA FSI, который оценивает уровень финансового стресса в России, 10 марта достиг отметки в 3,1 пункта.
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Фадеевым и нашла нового продюсера
После громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.