Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.
Известиявчера в 17:01

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«Чёрный четверг» предрекли фондовым рынкам из-за заявления ВОЗ

News.ruвчера в 21:44

Фондовые рынки ждет «черный четверг» из-за пандемии коронавируса. Курс доллара превысит 80 рублей

URA.Ruвчера в 22:37

Эксперт предсказал рекордное падение фондового рынка в этот четверг

Слово и Деловчера в 22:05

Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии

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«Черный четверг»: эксперт увидел в пандемии угрозу мировой экономике

РЕН ТВвчера в 21:52

Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

Известиявчера в 19:12

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 17:59
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Певец Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»

Киев, 12 марта 2020, 08:53 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос», оставшись номинальным лидером политсилы.
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Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

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Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
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Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
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Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
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Общество

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
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Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.
Inc-news.ru 00:16
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Армия и оружие

Коронавирус назвали формой биологической войны

Глава Организации пассивной гражданской обороны Исламской Республики Иран Голамреза Джалали заявил о том, что новая вспышка коронавируса в мире может быть формой биологической войны, хотя необходимы дальнейшие исследования, сообщает иранское агентство Mehr News.
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Игры

Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК

Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
ITZine.ru вчера в 11:17
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Экономика

В России предложили снизить НДС до 12%

Авторы законопроекта предложили снизить ставку налога на добавленную стоимость с 2021 года до 18%, с 2023 года — до 15%, с 2025 года — до 12%, подчеркнув, что эта мера позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, избежать чрезмерных потерь бизнеса, а также поможет повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
Рамблер вчера в 09:00
Общество

Причина быстрого распространения коронавируса объяснена

После завершения эпидемии COVID-19 люди быстро забудут о правилах личной гигиены.
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Политика

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Экономика

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Индекс ACRA FSI, который оценивает уровень финансового стресса в России, 10 марта достиг отметки в 3,1 пункта.
Forbes 10 марта в 14:23
Армия и оружие

В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

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Шоу-бизнес

Наргиз извинилась перед Фадеевым и нашла нового продюсера

После громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша.
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
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В Петербурге задержали активистов против поправок в Конституцию

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Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney

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Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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В Москве зафиксировано нашествие енотов

Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
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Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ru 10 марта в 14:26
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Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
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Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
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