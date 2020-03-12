Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.
Известиявчера в 17:01

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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии

Национальная служба новостей00:34

«Черный четверг»: эксперт увидел в пандемии угрозу мировой экономике

РЕН ТВвчера в 21:52

Эксперт предсказал рекордное падение фондового рынка в этот четверг

Слово и Деловчера в 22:05

«Чёрный четверг» предрекли фондовым рынкам из-за заявления ВОЗ

News.ruвчера в 21:44

Фондовые рынки ждет «черный четверг» из-за пандемии коронавируса. Курс доллара превысит 80 рублей

URA.Ruвчера в 22:37

Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

Известиявчера в 19:12

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей 10 марта в 06:49
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Космос

Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес

Дед Юлии Высоцкой был огорчен её свадьбой с Андреем Кончаловским

Например, дедушка Высоцкой был искренне огорчен, узнав, что его внучка выходит замуж за намного старшего жениха.
Bimru.ru 03:53
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Общество

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

Националисты напали на советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости 06:46
Футбол

Семак рассказал, кем может заменить Барриоса на матч с «Уралом»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак нашел замену Вильмару Барриосу, получившему желтую карточку и пропускающему матч с "Уралом".
Piter.tv 06:49
Спорт

Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии

В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Legal.Report вчера в 07:44
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Турция отказала России в «зелёном коридоре» для самолётов ВКС

Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия) на северо-западе арабской республики.
Евразия Daily 05:58
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Общество

Глава Чусового написал заявление в полицию из-за оскорбления в соцсети

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов написал заявление в полицию.
Новости Перми 04:05
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 10 марта в 09:37
Общество

В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
RT на русском 06:18
Общество

Почти 100 человек умерло в Италии от коронавируса за сутки

В Италии за сутки было выявлено две тысячи заразившихся коронавирусом, а жертв этой болезни увеличилось почти на 100 человек.
Ридус 09 марта в 14:59
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 06:50
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8

Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
Ferra 04:04
Происшествия

«Синюю бороду» из Саратова приговорили к пожизненному заключению

Вести.Ru 06:46
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
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