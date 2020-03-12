Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.

с чего всё началось

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