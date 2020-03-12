Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис

Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.
Известиявчера в 17:01

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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии

Национальная служба новостей00:34

Фондовые рынки ждет «черный четверг» из-за пандемии коронавируса. Курс доллара превысит 80 рублей

URA.Ruвчера в 22:37

Эксперт предсказал «черный четверг» из-за объявления пандемии коронавируса

Известиявчера в 19:12

«Чёрный четверг» предрекли фондовым рынкам из-за заявления ВОЗ

News.ruвчера в 21:44

«Черный четверг»: эксперт увидел в пандемии угрозу мировой экономике

РЕН ТВвчера в 21:52

Эксперт предсказал рекордное падение фондового рынка в этот четверг

Слово и Деловчера в 22:05

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снижается более чем на 4%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до $34,34 за баррель.
RT на русском 01:16
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru вчера в 19:43
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна 10 марта в 09:02
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:30
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News вчера в 10:08
Наука

Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути

Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
Невские Новости вчера в 12:56
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Культура

Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Газета.Ru 10 марта в 06:06
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru 10 марта в 18:55
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости вчера в 17:32
Политика

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Известия 01:34
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Футбол

Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Sports.ru вчера в 22:54
Общество

«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, возглавила его Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК 01:39
Кино

Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна»

Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
Popcornnews.ru вчера в 08:00
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Баскетбол

НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
Футбол

«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы

Матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянской Ромой и испанской Севильей не состоится.
Советский спорт вчера в 09:24
Происшествия

Сотрудники липецкого ГУ МЧС обвиняются в получении взяток

По предварительной версии следствия, должностные лица работающие в Главном Управлении Липецкого МЧС, на которых были возложены организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь прошлого года получили от ряда сотрудников взятки, взамен гарантировав им покровительство по службе.
Kursk.com вчера в 15:58
Гаджеты

Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6

Территория новостей 00:05
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