Экономика
РИА НовостиЭксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Все это последует за громким заявлением, которое 11 марта сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии.Известиявчера в 17:01
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Новости за ночь: Аналитики предсказали доллар по 80 рублей из-за пандемии
Национальная служба новостей00:34
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent снижается более чем на 4%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до $34,34 за баррель.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции
Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Политика
Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы
Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Наука
Химики СПбГУ создали высокочувствительный сенсор для определения ртути
Химики Санкт-Петербургского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета ИТМО, Университета Ливерпуля и Делфтского технического университета разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Культура
Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича
Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Политика
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Футбол
Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Общество
«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов
В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, возглавила его Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Кино
Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна»
Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
Общество
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Футбол
«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы
Матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянской Ромой и испанской Севильей не состоится.
Происшествия
Сотрудники липецкого ГУ МЧС обвиняются в получении взяток
По предварительной версии следствия, должностные лица работающие в Главном Управлении Липецкого МЧС, на которых были возложены организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь прошлого года получили от ряда сотрудников взятки, взамен гарантировав им покровительство по службе.
Гаджеты