Коронавирус
РБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Путин дал полпредам поручения по борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями главы государства в федеральных округах и дал ряд поручений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Космос
Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС
Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
Общество
Новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов появился в России
Новый способ мошенничества, который связан с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса, появился в России.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Футбол
Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником
Здоровье
Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19
Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Транспорт
Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Космос
Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику
Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Армия и оружие
В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.