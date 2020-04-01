Коронавирус

РБКРБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБК17:09

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известия17:00

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbes17:01

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомости19:23

Эксперты предрекли Пенсионному фонду серьезные проблемы

Konkurent.ru19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество

В Новосибирской области введён режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 01:45
Политика

Путин дал полпредам поручения по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями главы государства в федеральных округах и дал ряд поручений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Космос

Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
AstroNews.ru вчера в 13:15
Общество

Новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов появился в России

Новый способ мошенничества, который связан с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса, появился в России.
Вечерняя Москва 19:40
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Футбол

Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

Спорт-Экспресс 16:43
Здоровье

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19

Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.
Коммерсантъ 17:03
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент 04:20
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

MedikForum.ru 20:21
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 10:03
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM 15:18
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Транспорт

Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Москва 24 17:07
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат вчера в 18:02
Космос

Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику

Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Росбалт вчера в 07:17
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

РИА Новости 14:07
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС вчера в 20:42
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк 05:22
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Армия и оружие

В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
ТК Звезда вчера в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России. Создан 24 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ № 4543-I.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фонд социального страхования Российской Федерации
Один из государственных внебюджетных фондов. Создан 1 января 1991 года совместным постановлением Совета Министров РСФСР и Федерации независимых профсоюзов РСФСР № 600/9-3 от 25 декабря 1990 года для проведения обязательного социального страхования граждан России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное