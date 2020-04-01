Коронавирус

РБКРБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБК17:09

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известия17:00

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbes17:01

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомости19:23

Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

URA.Ru21:20

Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

Эхо Москвы22:07

Эксперты предрекли Пенсионному фонду серьезные проблемы

Konkurent.ru19:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:53, Ашберн
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru вчера в 10:36
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

В Сахалинской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в регионе режим полной самоизоляции из-за коронавируса.
RuNews24.ru 09:14
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС 20:26
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru 14:58
Общество

Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны

В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Udm-Info 08:51
Общество

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 22:46
Космос

The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда

Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Евразия Daily 29 марта в 19:52
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 09:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек

В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Информ Полис online 22:01
Здоровье

Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО

В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Время Биробиджана 18:24
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом

На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.
Piter.tv 08:34
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru 20:21
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа.
Накануне.Ru 17:01
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное