Коронавирус
РБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Сахалинской области ввели режим полной самоизоляции
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в регионе режим полной самоизоляции из-за коронавируса.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны
В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Общество
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Космос
The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда
Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Автоспорт
ФИА запретила систему DAS с 2021 года
С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек
В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Здоровье
Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО
В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа.
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.