Коронавирус
РБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 22:07
Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известиявчера в 17:00
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Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
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На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
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Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
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Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет
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Общество
В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции
Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
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ФК «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям», в компьютерной игре
В первом киберспортивном туре Ростов Шомуродова сыграл вничью 1:1 с ФК Сочи, ведомым Кристианом Нобоа.
Авто
Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей
"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Белый дом: из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 до 200 тыс. человек могут умереть в США во время пандемии, вызванной новым коронавирусом, передает ТАСС.
Экономика
Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок
Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Авто
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Общество
США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии
В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
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«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально
«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
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Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.