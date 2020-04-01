Коронавирус

РБКРБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Эксперты оценили потенциальные потери российских социальных фондов из-за коронавируса

Вести.Ru00:09

Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

Эхо Москвывчера в 22:07

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известиявчера в 17:00

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомостивчера в 19:23

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБКвчера в 17:09

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbesвчера в 17:01

Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

URA.Ruвчера в 21:20
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Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Живая Кубань вчера в 03:46
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции

Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
REGNUM вчера в 23:14
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Футбол

ФК «Ростов» разгромно проиграл «Крыльям», в компьютерной игре

В первом киберспортивном туре Ростов Шомуродова сыграл вничью 1:1 с ФК Сочи, ведомым Кристианом Нобоа.
Чемпионат-Ростов вчера в 14:28
Авто

Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей

"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
Вести.Ru вчера в 07:52
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Челябинск Сегодня 00:22
Музыка

Организаторы «Евровидения» устроят вместо конкурса онлайн-концерт

Bimru.ru 01:07
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество

Белый дом: из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 до 200 тыс. человек могут умереть в США во время пандемии, вызванной новым коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Новости Архангельска 29.ru 01:20
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском вчера в 04:30
Авто

ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Дни24 вчера в 14:00
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально

«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Автоновости дня 30 марта в 03:20
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 30 марта в 07:00
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
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