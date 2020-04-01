Коронавирус
РБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известиявчера в 17:00
Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 22:07
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Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции
Уверен, что мы всем дадим необходимые коды.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115
Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Происшествия
СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки
Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления вируса, опаснее COVID-19
В будущем может появиться инфекция, которая будет гораздо опаснее, чем COVID-19.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Ростовской области вводится режим полной самоизоляции
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Политика
Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Общество
Крымский мост закроют на время карантина
На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз коронавируса в регион.
Общество
В России изменили правила техосмотра автомобилей
Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России
Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Общество
В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Общество
Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку
Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции
Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.