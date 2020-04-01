Коронавирус

РБКРБКЭксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБКвчера в 17:09

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомостивчера в 19:23

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известиявчера в 17:00

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbesвчера в 17:01

Эксперты оценили потенциальные потери российских социальных фондов из-за коронавируса

Вести.Ru00:09

Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

URA.Ruвчера в 21:20

Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

Эхо Москвывчера в 22:07
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Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
Общество

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Уверен, что мы всем дадим необходимые коды.
Интерфакс 02:42
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 15:44
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве.
The GEEK вчера в 15:53
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:46
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Известия 02:24
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления вируса, опаснее COVID-19

В будущем может появиться инфекция, которая будет гораздо опаснее, чем COVID-19.
Профиль 02:06
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В Ростовской области вводится режим полной самоизоляции

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции.
Don24 вчера в 00:32
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости вчера в 11:26
Политика

Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
ТАСС вчера в 09:05
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ вчера в 12:51
Общество

Крымский мост закроют на время карантина

На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз коронавируса в регион.
Известия 03:12
Общество

В России изменили правила техосмотра автомобилей

Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Известия вчера в 22:32
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
Snob.ru вчера в 04:59
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

BFM.ru вчера в 19:20
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку

Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Город55.ру 01:12
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции

Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.
Рамблер 01:34
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