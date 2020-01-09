Общество
Московский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей
Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Политика
Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Хоккей
Российские спортсмены вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Российские хоккеисты вошли в рейтинг самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги 2020 года по версии TSN.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70
Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Общество
Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Технологии
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Армия и оружие
Появилось видео с дозаправкой истребителей МиГ-31БМ в воздухе
Экипажи истребителей-перехватчиков отработали дозаправку МиГ-31БМ Центрального военного округа в воздухе, сообщает «Звезда».
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности
Некоторые подписчики знаменитости восприняли публикацию, как сообщение о беременности, начав поздравлять «будущую мать».
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Общество
В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - сообщили в ведомстве.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер
Экономика
HP в третий раз отвергла предложение Xerox о покупке
Совет директоров HP 17 ноября отклонил предложение Xerox, заявив, что сделка недооценивает компанию и не отвечает интересам ее акционеров.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
Финансы
Индекс РТС впервые с 2013 года превысил 1600 пунктов
Последний раз индекс РТС превышал отметку 1600 пунктов 14 февраля 2013 года.