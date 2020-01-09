Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Восьмидневный отдых в начале января принес экономике страны ущерб в 1 трлн рублей, подсчитали в сервисе «Работы.ру».
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27

Новогодние праздники обходятся стране в триллион рублей

Московский Комсомолец02:38

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБН02:00

Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

Новый День01:33

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Мой Брянск02:39
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Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости 01:44
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Политика

Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Новостной фронт 01:39
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Известия 02:20
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Хоккей

Российские спортсмены вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Российские хоккеисты вошли в рейтинг самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги 2020 года по версии TSN.
The Moscow Post 02:20
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Радио Маяк 00:57
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Профиль 07 января в 14:31
Происшествия

В Уфе 65-летний мужчина погиб во время катания на тюбинге с внучкой

МедиаКорСеть 02:02
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
Общество

Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи

Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Lenta.ru вчера в 18:31
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
Технологии

«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи

«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:04
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Известия вчера в 20:47
Армия и оружие

Появилось видео с дозаправкой истребителей МиГ-31БМ в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков отработали дозаправку МиГ-31БМ Центрального военного округа в воздухе, сообщает «Звезда».
Политическая Экспертиза 00:51
Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска спровоцировала слухи о своей беременности

Некоторые подписчики знаменитости восприняли публикацию, как сообщение о беременности, начав поздравлять «будущую мать».
Bimru.ru 00:23
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Общество

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru вчера в 14:13
Экономика

HP в третий раз отвергла предложение Xerox о покупке

Совет директоров HP 17 ноября отклонил предложение Xerox, заявив, что сделка недооценивает компанию и не отвечает интересам ее акционеров.
Интерфакс 01:50
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Наука

Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет

REGNUM 01:50
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
News.ru вчера в 11:45
Финансы

Индекс РТС впервые с 2013 года превысил 1600 пунктов

Последний раз индекс РТС превышал отметку 1600 пунктов 14 февраля 2013 года.
Rambler News Service 02:41
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