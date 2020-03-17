Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваЭксперты оценили потери авиакомпаний от отмены международных рейсов

В случае полной остановки полётов за границу авиакомпании не понесут переменных расходов на керосин, аэропортовые сборы и обслуживание пассажиров. Однако они потеряют трансферных пассажиров внутри страны в зависимости от масштабов сети каждой компании.
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с чего всё началось

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК01:01

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Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

РБК01:01

Эксперты оценили потери авиакомпаний от отмены международных рейсов

Говорит Москва01:19

Эксперты оценили в 360 миллиардов рублей закрытие международного авиасообщения из-за COVID-19

Новая газета03:00

Авиакомпании могут потерять 360 млрд руб. в случае отмены рейсов за границу

Красная весна02:26

Убытки российских авиакомпаний от коронавируса могут составить 360 миллиардов рублей

Накануне.Ru04:31

Российские авиакомпании могут потерять 360 млрд рублей из-за коронавируса

Экономика сегодня02:19

Потери авиакомпаний от закрытия международного сообщения оценили в 360 млрд рублей

Ruposters.ru04:08
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Происшествия

Врачи подтвердили коронавирус у красноярского повара

В пресс-службе краевого управления ведомства Тайге.инфо сказали, что не располагают окончательными результатами анализов.16 марта красноярские власти подтвердили, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат у жителя Красноярска.
Тайга.инфо 06:09
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Общество

В Челябинской области создают двухмесячный запас продовольствия

В области создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке, торговым сетям и другим поставщикам продуктов направлено обращение, в котором ставится задача создать двухмесячный запас продовольствия.
Южноуральская панорама 02:22
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России

Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
REGNUM вчера в 09:46
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 08:32
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия вчера в 09:31
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Гаджеты

Snoop: новый вид атаки на процессоры Intel с далеко идущими последствиями

Инженер компании Amazon Web Services (AWS) открыл новый способ атаки на процессоры Intel, который назвал Snoop (следить, подглядывать).
3DNews 04:16
Политика

Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Lenta.ru 05:12
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Футбол

УЕФА предложит провести Евро-2020 в конце года или летом 2021-го

Ожидается, что УЕФА планирует предложить ассоциациям перенести Евро-2020, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля, на более поздний срок.
Metaratings 15 марта в 16:30
Авто

Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Ранее в этом году китайская национальная компания Changan Automobile объявила, что отправит Uni-T на Женевский автосалон.
SpeedMe 04:24
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Автоспорт

Руководство «Формулы-1» написало открытое письмо болельщикам

News.ru 06:11
Футбол

Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
Sport.ru 06:00
Здоровье

У коронавируса появилась новая симптоматика

У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Независимый публицист 00:17
Общество

В США начались испытания вакцины против коронавируса

16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:58
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
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