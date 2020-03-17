Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.

с чего всё началось

В случае полной остановки полётов за границу авиакомпании не понесут переменных расходов на керосин, аэропортовые сборы и обслуживание пассажиров. Однако они потеряют трансферных пассажиров внутри страны в зависимости от масштабов сети каждой компании.

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