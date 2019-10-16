Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Российская Федерация потеряла до 1,6% экономического роста из-за несоблюдения норм охраны труда граждан. Об этом пишет газета "Известия". В соответствии с данными ВНИИ труда в денежном эквиваленте потери оцениваются в 1,67 триллиона рублей.

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