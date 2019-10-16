Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссия потеряла 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда

Российская Федерация потеряла до 1,6% экономического роста из-за несоблюдения норм охраны труда граждан. Об этом пишет газета "Известия". В соответствии с данными ВНИИ труда в денежном эквиваленте потери оцениваются в 1,67 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».
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Life.ruвчера в 21:51
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
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Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте.
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Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке

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Эндо обвинил СССР в преступлении, поскольку захваченные военнопленные Квантунской армии погибли или пропали без вести в советских концлагерях.
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Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО

Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».
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Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

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В США демократы на дебатах высказались за импичмент Трампа

В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

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Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
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Сбербанк представил платформу для краудлендинга

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
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