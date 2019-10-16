Экономика
REGNUMЭксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда
Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника. В этом случае работник выходит на больничную или досрочную пенсию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда
Life.ruвчера в 21:51
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика
Каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту
Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту (45%).
Саминвестор 08:07
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Музыка
Билли Айлиш обокрали во время концерта
Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
Новые автомобили вчера в 11:03
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Политика
В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах
На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
Новые Известия 14 октября в 07:28
Космос
Определен возраст льда на лунных полюсах
Goroday.ru 12 октября в 20:13
Общество
Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать жилье
Люди, которые потеряли жилье во время паводка в Иркутской области, начали справлять новоселье.
МИР 24 09:32
Армия и оружие
Брошенная военная база попала в объектив
Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Здоровье
Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru вчера в 13:54
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Космос
Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле
Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro вчера в 05:31
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга
Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
Новый День 04:00