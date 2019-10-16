Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника. В этом случае работник выходит на больничную или досрочную пенсию.
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с чего всё началось

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

REGNUM03:09

Экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несчастных случаев на работе

Телеканал 360°00:29

В России оценили размер потерь ВВП из-за плохих условий труда

РЕН ТВвчера в 18:58

Специалисты Минтруда вычислили ущерб экономике страны из-за несоблюдения норм охраны труда

URA.Ruвчера в 21:34

«Известия»: экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда

ТАССвчера в 21:22

СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда

Life.ruвчера в 21:51

Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 11:38
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Один из богатейших челябинских бизнесменов разбился на Land Cruiser

Курс дела 01:33
Экономика

Каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту

Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту (45%).
Саминвестор 08:07
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика

Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Экономика

Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента

Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Музыка

Билли Айлиш обокрали во время концерта

Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели

Новые автомобили вчера в 11:03
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Газета.Ru 02:01
Кино

Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Политика

В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах

На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
Новые Известия 14 октября в 07:28
Космос

Определен возраст льда на лунных полюсах

Goroday.ru 12 октября в 20:13
Общество

Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать жилье

Люди, которые потеряли жилье во время паводка в Иркутской области, начали справлять новоселье.
МИР 24 09:32
Армия и оружие

Брошенная военная база попала в объектив

Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru вчера в 13:54
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Космос

Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле

Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro вчера в 05:31
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
Новый День 04:00
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