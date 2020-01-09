Экономика
ВекОценены потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике.Газета.Ruвчера в 23:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Здоровье
Названы привычки, «убивающие» иммунитет
Следующей опасной привычкой является курение, которое имеет особое значение для иммунной системы.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
Хоккей
«Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» в КХЛ
Игры
В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store
В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Власти захотели штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ
Российские власти хотят начать штрафовать ресурсоснабжающие организации, которые незаконно завышают цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Футбол
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят с российскими клубами за Лемара
"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Атлетико" Тома Лемара и пока опережает первым проявивший интерес к игроку "Тоттенхэм".
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Теннис
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Футбол
Джордан Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
Нападающий «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче с Молдовой.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Экономика
Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
За первые три торговых дня 2020 года стоимость бумаг горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» выросла на Московской бирже более чем на 58% — с 63,14 руб. на закрытии торгов 30 декабря до 99,8 руб. к закрытию торгов 8 января, следует из материалов биржи.
Происшествия
Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове
Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Кино
Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
Канадский актер Киану Ривз появился в трейлере нового эпизода "Звездных войн".
Космос
Очередной конец света предрекли в ноябре 2020 года
Ранее были опубликованы предсказания на 2020 год.