Общество

News.ruNews.ruЭксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

Новогодние праздники у россиян продолжались девять дней в связи с тем, что почти у половины 31 декабря было выходным днём. По подсчётам экспертов, один день отдыха обходится российской экономике примерно в 120–150 миллиардов рублей.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Аналитики оценили потери России от новогодних праздников

АБН02:00

Аналитики рассказали о потерях для экономики РФ из-за новогодних каникул

Новый День01:33
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Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости 01:44
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru вчера в 07:34
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости 06 января в 12:04
Здоровье

Амурчане вызывали «скорую помощь» в праздники чаще, чем в обычные дни

На диспетчерский пункт Благовещенской станции скорой помощи в праздничные дни поступило 3559 обращений.
Телепорт 00:52
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
РИА Новости вчера в 08:20
Армия и оружие

Дональд Трамп введет новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против Ирана. С данным выступлением глава страны выступил с обращением к нации.
Kazanfirst.ru вчера в 12:45
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском вчера в 06:51
Транспорт

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 11:26
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Политика

Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
RT на русском вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Спорт

AFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца недели

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправит уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца текущей недели.
ТАСС Спорт вчера в 14:14
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
Общество

ГОСТ для жевательного табака приняли в России

В России впервые разработали и утвердили ГОСТ для жевательного табака, передает RT со ссылкой на текст соответствующего документа.
Вечерняя Москва вчера в 23:18
Общество

Роструд рассказал о длинных выходных в феврале

"Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля", - рассказали в Роструде.
ТАСС вчера в 23:12
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Известия 02:20
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Энергетика

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Коммерсантъ 02:21
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Происшествия

Угроза взрыва на судозаводе в Комсомольске-на-Амуре не подтвердилась

РИА Новости 02:33
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Хоккей

Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал виновником драки в матче регулярного чемпионата с "Филадельфией Флайерз".
РИА Новости 00:52
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