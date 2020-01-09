Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27

Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

АБН00:56
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Гаджеты

На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
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Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

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Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

«Альтес» приостановил вещание на 3 месяца

Сообщалось о соединении «Альтеса» с Забайкальской госкомпанией, но эту информацию .
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Коммерсантъ 00:34
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
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Назван лучший турецкий актер нового сезона

Напомним, Джан Яман - восходящая звезда турецкого кинематографа, в прошлом – преуспевающий адвокат, получивший популярность благодаря участию в сериале «Ранняя пташка», за роль в котором удостоился «Арабского Оскара».
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Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января

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Российская газета 05 января в 23:00
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

РИА Новости вчера в 15:38
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Российская газета вчера в 20:52
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«Помолодел лет на 30»: Иван Ургант восхитил фанатов новой стрижкой

VSE42.RU вчера в 21:40
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК вчера в 04:32
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском вчера в 12:58
Технологии

Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5

Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Astera 07 января в 03:04
Общество

РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
РИА Новости вчера в 23:12
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«Интер» предложил Янгу контракт на полтора года

Как сообщает Sky Sports, «Интер» уже сделал предложение 34-летнему англичанину. Миланцы готовы подписать с ним контракт на полтора года.
Спорт-Экспресс вчера в 00:33
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

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Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

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РИА Новости 01:00
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Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

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«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Спорт-Экспресс 00:41
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«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре

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Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
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Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Евро-футбол.ру вчера в 13:40
Футбол

«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

РИА Новости вчера в 16:04
Экономика

11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America

Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
РБК вчера в 02:47
Происшествия

В Брянске произошло страшное ДТП на улице Речной

В Брянске рано утром произошло ДТП на улице Речной в Володарском районе. Информация об этом появилась в соцсетях.
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