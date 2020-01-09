Экономика
URA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
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Сообщалось о соединении «Альтеса» с Забайкальской госкомпанией, но эту информацию .
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Общество
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Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января
Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
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Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
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Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5
Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Общество
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Как сообщает Sky Sports, «Интер» уже сделал предложение 34-летнему англичанину. Миланцы готовы подписать с ним контракт на полтора года.
Наука
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Кино
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Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Общество
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WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
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Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА
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Футбол
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
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В Брянске произошло страшное ДТП на улице Речной
В Брянске рано утром произошло ДТП на улице Речной в Володарском районе. Информация об этом появилась в соцсетях.