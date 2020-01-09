Экономика

URA.RuURA.RuПодсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru. В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%.
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Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

Газета.Ruвчера в 23:27

Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

URA.Ru00:22

Эксперты оценили потери РФ от новогодних праздников

News.ru00:53

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников

АБН00:56

Сколько потеряла экономика России от новогодних праздников?

ГЛАС.RU01:09
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В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
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Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla

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