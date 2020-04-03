Коронавирус
Live24Экономическую ситуацию в России к концу выходных оценили эксперты
Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила, что во втором квартале текущего года можно ожидать снижение ВВП на 6%, а по итогам всего года — на 1%. 2 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса по стране и объявил, что было принято решение «продлить нерабочие дни по 30 апреля включительно с сохранением работникам зарплаты».
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Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных
Накануне.Ruвчера в 19:31
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
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В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус
Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты
Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
Авто
В первом квартале Tesla реализовала более 88 тыс. электромобилей
Общая производительность заводов Tesla по всему миру составила в первом квартале года составила 102 672 электромобиля, что на 2% меньше в квартальном выражении и на 33% больше в годовом.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Политика
Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь
Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
Общество
Безработица в США снова побила рекорд
За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии
Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Здоровье
Новый министр здравоохранения Омской области в первом интервью расставила приоритеты в работе
Новый министр здравоохранения Омской области дала первое интервью.
Политика
Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов
Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Московским водителям объяснили правила поездок во время самоизоляции
Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил водителям столицы о правах и обязанностях полицейских в условиях самоизоляции и праве автолюбителей на передвижение по городу.
Общество
В «Вымпелкоме» сменился гендиректор
Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.