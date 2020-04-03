Коронавирус

Live24Live24Экономическую ситуацию в России к концу выходных оценили эксперты

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила, что во втором квартале текущего года можно ожидать снижение ВВП на 6%, а по итогам всего года — на 1%. 2 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса по стране и объявил, что было принято решение «продлить нерабочие дни по 30 апреля включительно с сохранением работникам зарплаты».
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Эксперты оценили возможные экономические потери за пять недель выходных

ИА Красная Весна02:00

Экономическую ситуацию в России к концу выходных оценили эксперты

Live2401:26

Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

Эксперты рассказали, что ждет экономику России к концу карантина

Актуальные Новости00:53

Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных

Накануне.Ruвчера в 19:31

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

РБКвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 23:30
Общество

В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус

Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.
ТАСС 00:20
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

РИА Новости 02:33
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
Матч ТВ вчера в 18:23
Авто

В первом квартале Tesla реализовала более 88 тыс. электромобилей

Общая производительность заводов Tesla по всему миру составила в первом квартале года составила 102 672 электромобиля, что на 2% меньше в квартальном выражении и на 33% больше в годовом.
Тарантас Ньюс 00:30
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
REGNUM 02:08
Общество

Безработица в США снова побила рекорд

За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.
Lenta.ru вчера в 23:06
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

BFM.ru 01:31
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Пятый канал вчера в 09:56
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Происшествия

Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии

Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
РБК Уфа 00:52
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Здоровье

Новый министр здравоохранения Омской области в первом интервью расставила приоритеты в работе

Новый министр здравоохранения Омской области дала первое интервью.
12 Канал Омск вчера в 06:58
Политика

Дополнительные полномочия получили губернаторы регионов

Президентом России Владимиром Путиным вчера, 2 апреля, в ходе видеообращения было заявлено, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.
U74.Ru 01:30
Общество

Московским водителям объяснили правила поездок во время самоизоляции

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил водителям столицы о правах и обязанностях полицейских в условиях самоизоляции и праве автолюбителей на передвижение по городу.
Известия 02:33
Общество

В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:27
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное