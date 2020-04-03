Коронавирус
Шанс (г. Абакан)Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля
Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, считают экономисты. По итогам года спад будет меньше: если пандемию удастся сдержать, экономика вернется к росту, сообщает «РБК». По мнению аналитиков, экономическая активность в апреле снизится примерно на 20%.
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами длиной в 200 млн световых лет
Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами протяженностью в 200 млн световых лет. Астрономы измерили его скорость с помощью спектрографа.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
Футбол
Ван Перси рассказал о разнице в трансферной политике «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси выразил мнение о разнице в трансферной политике между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Политика
В отставку подал губернатор Камчатского края
В пятницу пресс-служба главы Камчатского края сообщила, что губернатор Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию; он подал заявление на имя президента, сообщается на официальном сайте Камчатского края.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений
Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
Российский вирусолог сделал прогноз по эпидемии коронавируса
Такоц прогноз Альтштейн сделал, исходя из опыта Китая.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Фигурное катание
Евгения Медведева переехала из Канады в Японию
Поскольку Канада планирует ужесточить карантин и закрывать границы, то Медведева вместе со своими тренерами решила перебраться в Японию заранее.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
Количество безработных в США достигло 6,6 млн человек
Министерство труда США сообщило, что число заявок на получение пособия по безработице из-за распространения коронавируса в стране за две недели увеличилось до 6,6 млн, пишет ТАСС.
Футбол
Инфантино: «Время для футбола обязательно вернется»
Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью ANSA призвал сконцентрировать внимание на борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Политика
Спецслужбы США подозревают Китай в занижении числа жертв коронавируса
По мнению спецслужб США, «власти КНР умышленно опубликовали неполные данные о числе случаев заражения и смертях».
Хоккей
Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»
Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).