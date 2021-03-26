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РБК

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

С момента введения по инициативе чиновников предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, предоставила РБК свои расчеты консалтинговая компания KPMG.В источнике
РБК
Национальная служба новостей
Национальное Аграрное Агентство

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Производители недополучили более 15 млрд руб из-за госрегулирования цен на подсолнечное масло

Retailer.ru01:22

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

РБК00:00

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

Национальное Аграрное Агентство01:02

Эксперты рассказали о потерях производителей из-за госрегулирования цен на масло

Национальная служба новостей01:19
Интересное

Магазинам могут запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми.
Газета.Ru01:14