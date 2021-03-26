Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло
С момента введения по инициативе чиновников предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, предоставила РБК свои расчеты консалтинговая компания KPMG.В источнике
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Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло
Национальное Аграрное Агентство01:02
Эксперты рассказали о потерях производителей из-за госрегулирования цен на масло
Национальная служба новостей01:19