Общество
Московский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков
Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
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с чего всё началось
У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.Газета.Ruвчера в 00:14
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Мертвые души: Эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков
Актуальные Новостивчера в 02:24
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