Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
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с чего всё началось

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.
Газета.Ruвчера в 00:14

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Банковские вклады появились у мертвецов

Инвест-Форсайтвчера в 18:23

Россияне забыли в банках миллиарды рублей

9111.ruвчера в 02:40

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Газета.Ruвчера в 00:14

Мертвые души: Эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков

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Россияне оставили банкам миллиарды

Рамблервчера в 01:26

Мёртвые души: эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков

News.ruвчера в 01:12

Эксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Московский Комсомолецвчера в 02:37
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Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
Общество

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
RT на русском 03:47
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Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11 февраля в 05:30
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия 03:52
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
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В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Политика

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
ИА Крыминформ вчера в 07:16
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Гаджеты

Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12

Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Красная весна 04:53
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

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Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»

Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
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Гол Александра Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Вечерняя Москва вчера в 14:48
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Политика

В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
RT на русском 04:55
Происшествия

Уборщица интерната совратила двух воспитанников в Омской области

Уборщица интерната в Полтавском районе Омской области пригласила к себе в гости малолетних воспитанников учреждения и занялась с двумя из них сексом.
VSE42.RU вчера в 09:31
Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Lenta.ru 03:58
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
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Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Lenta.ru 03:12
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Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие

Чемпионат 03:39
Общество

Самый богатый человек мира купил поместье в Беверли-Хиллз за $165 млн

Рейтинг Forbes Американский Forbes отмечает, что в последнее время самого богатого человека мира (его состояние составляет $131,3 млрд) и его подругу Лорен Санчес видели при осмотре самых дорогих особняков в самых престижных районах Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз и Бель-Эйр.
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Происшествия

Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»

Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
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Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
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