Общество
Московский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков
Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.Газета.Ru00:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Политика
Посол России назвал последствия отказов во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Рабочая группа по Конституции 13 февраля встретится с президентом РФ
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 13 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Экономика
Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая
В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Газета отмечает, что ведомство также запросило данные о связях с другими государствами, в том числе Китаем, Саудовской Аравией и Катаром, у Йельского университета.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Происшествия
На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Политика
Соратник Зеленского заявил о хронической усталости президента
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахания заявил, что президента Украины Владимира Зеленского наблюдается хроническая усталость, пишет «МК».
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Происшествия
Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
Прибывшей из Китая жительнице Петербурга грозит административный штраф за то, что она самостоятельно покинула инфекционную больницу, где должна была в течение двух недель проходить карантин по коронавирусу, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Политика
Байден заявил о готовности дальше бороться на праймериз
Экс-вице-президент США Джо Байден, участвующий в первичных выборах Демпартии, заявил, что главная борьба в президентской гонке еще впереди.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Общество
Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»
Общество
WSJ: Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму
Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Финансы
Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.