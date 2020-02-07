Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
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с чего всё началось

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.
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Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Газета.Ru00:14
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
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Посол России назвал последствия отказов во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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В Приамурье нашли мертвого полицейского

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Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета 10 февраля в 05:59
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РИА Новости 15:51
Политика

Рабочая группа по Конституции 13 февраля встретится с президентом РФ

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 13 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
РАПСИ вчера в 04:18
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
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Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru 22:31
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Экономика

Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Амур.инфо вчера в 22:37
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru 22:48
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Газета отмечает, что ведомство также запросило данные о связях с другими государствами, в том числе Китаем, Саудовской Аравией и Катаром, у Йельского университета.
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Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Lenta.ru 11:08
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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости 22:46
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

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Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС 22:10
Политика

Соратник Зеленского заявил о хронической усталости президента

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахания заявил, что президента Украины Владимира Зеленского наблюдается хроническая усталость, пишет «МК».
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Происшествия

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Происшествия

Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

Прибывшей из Китая жительнице Петербурга грозит административный штраф за то, что она самостоятельно покинула инфекционную больницу, где должна была в течение двух недель проходить карантин по коронавирусу, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика

Байден заявил о готовности дальше бороться на праймериз

Экс-вице-президент США Джо Байден, участвующий в первичных выборах Демпартии, заявил, что главная борьба в президентской гонке еще впереди.
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Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»

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WSJ: Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму

Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн.
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Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
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Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
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