Общество
Московский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков
Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
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с чего всё началось
У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.Газета.Ruвчера в 00:14
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Мертвые души: Эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков
Актуальные Новостивчера в 02:24
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Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Здоровье
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Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
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Российский тренер надругался над семилетней школьницей
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Общество
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Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий в Барселоне пришли к решению отменить конгресс из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
На Украине извинились за слова о подаче воды в Крым
Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия принес на своей странице в Фейсбук извинения за высказанное ранее предложение восстановить подачу воды в российский Крым в обмен на преференции для Украины в переговорах по Донбассу.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
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Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
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Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Энергетика
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду
Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.