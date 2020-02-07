Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
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с чего всё началось

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.
Газета.Ruвчера в 00:14

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Банковские вклады появились у мертвецов

Инвест-Форсайтвчера в 18:23

Россияне забыли в банках миллиарды рублей

9111.ruвчера в 02:40

Мёртвые души: эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков

News.ruвчера в 01:12

Мертвые души: Эксперты назвали размер вкладов умерших клиентов банков

Актуальные Новостивчера в 02:24

Россияне оставили банкам миллиарды

Рамблервчера в 01:26

Эксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Московский Комсомолецвчера в 02:37

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Газета.Ruвчера в 00:14
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Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Авто

BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России

Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).
Автоновости дня 05:45
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Здоровье

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Здоровье

РПЦ и Минздрав напомнили медикам о необходимости помогать бездомным

Русская православная церковь и Министерство здравоохранения РФ напомнили медикам, что бездомные — это тоже люди, которые имеют право получать необходимую медицинскую помощь.
News.ru 06:24
Гаджеты

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Shraibikus News вчера в 08:27
Политика

Госдума приняла во втором чтении проект о горячем питании в школах

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 05:47
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 05:45
Происшествия

Российский тренер надругался над семилетней школьницей

По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

РБК 04:01
Общество

MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий в Барселоне пришли к решению отменить конгресс из-за угрозы распространения коронавируса.
Ридус 06:12
Политика

На Украине извинились за слова о подаче воды в Крым

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия принес на своей странице в Фейсбук извинения за высказанное ранее предложение восстановить подачу воды в российский Крым в обмен на преференции для Украины в переговорах по Донбассу.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 15:25
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Газета.Ru 06:23
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Как сообщает издание, супругам вменяется один эпизод, который касается раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Замана 11 февраля в 02:54
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Энергетика

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Российская газета 05:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Общество

Россияне стали дисциплинированнее оплачивать штрафы за пьяную езду

Чуть более 200 тысяч россиян в 2019 году не оплатили штраф за пьяную езду, это примерно на 35 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов России.
РИА Новости 05:58
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
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