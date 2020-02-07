У банков на счетах скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти деньги "спят" на депозитах до востребования. Согласно закону банки не обязаны искать наследников.

с чего всё началось

Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.

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